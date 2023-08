Hommikuti pole üldse isu? Head soovitused, kuidas harjutada end päeva tähtsamat toidukorda nautima

SOOVITUSED

2. Hommikust isu saab äratada. Kohe pärast ülestõusmist lase kehal üles ärgata: külma veega karastamine, võimlemine, kas või hingamisharjutuste tegemine paneb organismi tööle ja ergutab ainevahetust. Paljudele sobib see, et tööle minnakse jalgsi või rattaga ning süüakse kaasa võetud putr u tööl.

3. Ühest toidukorra muutusest ei piisa. Head harjumused hõlmavad ka eluviisi laiemalt, sest meie organism on tervik ja üks nõrk koht või harjumus võib nullida pingutused teises valdkonnas. Võime koostada endale parima võimaliku toitumiskava, aga kui uni on halb, liikumist vähe ja stress paneb liigselt alkoholi, nikotiini või narkootiliste ainetega sõbrustama, pole sel olulist tulemust.

2 Elustiil mängib toiduvalikutes suuremat rolli, kui esialgu paistab. Stressi maandamine, liikumine ja piisav magamine on need kolm põhilist isude reguleerijat.

4 Kuna õhtusöök on see toidukord päevas, mil toidule kõige enam pühendutakse, siis kogumiku retseptiosa pakub laia valikut just selle jaoks. Esile on tõstetud kiudainete- ja valgurikkad road, eriline tähelepanu on seejuures toitainelisel tasakaalul ja omastatavusel.