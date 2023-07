Jalgpall on rohkem kui ainult mäng. Nagu ka Heineken on palju enamat kui lihtsalt õlu

Õlletootja ilmselt kuulsaim sponsordiil – just viimati mainitud UEFA Meistrite liigaga sai alguse juba 1994. aastal. Seega on see kestnud pea 30 aastat. Loomulikult on selle aja jooksul nähtud lahti rullumas kõige erinevamaid jalgpallistsenaariume, milles on oma kindel koht nii pisaratel kui ka võidujoovastusel, nagu elus ikka. Muide – sponsorlepingu pikkuse poolest pole jalgpalli suurturniiri toetajate seast lihtne leida mõnda ettevõtet, kellel ette näidata sama pikk koostöö.

Aga peale jalgpalli? Kas on midagi veel? Absoluutselt! Heinekeni koostöö on olnud viljakas ka näiteks ragbimaailmas. See on spordiala, mida eestlased väga palju kas ei armasta või siis lihtsalt ei oska hinnata, kuid millel on maailmas jalgpalliga üsna võrreldav jälgijaskond. Ja loomulikult ei saa mainimata jätta motosporti nii e-vormelite kui ka F1-sarjade näol – mõlema toetajate seast võib leida Heinekeni kuulsa punase tähekesega logo. Võib ju tekkida küsimus, et kui mõnes mõttes on maailma kõige kuninglikumad spordialad juba nii-öelda vallutatud, siis kuhu edasi? Kohe räägime.

Heinekeni viimaste suuremate sponsorlepingute hulgast väärivad kindlasti enim esiletõstmist nende panus naiste jalgpalli: seda nii naiste Meistrite liiga sponsorina kui ka naiste Euroopa meistrivõistluste toetajana. Ja loogiliselt võttes – miks ei peakski? Jalgpall on jalgpall ja tegelikult pole vahet, kas palli ajavad taga 22 osavat meest või 22 sama osavat naist. Sest nagu loo alguses sai öeldud: Heinekeni eesmärk on alati olnud pakkuda rohkemat kui lihtsalt õlut. Nad on soovinud tekitada häid emotsioone ja mis veel saaks anda rohkem elulisi emotsioone kui need spordialad, millele Heineken on õla alla pannud? Mitte ükski.

Millega üllatab Heineken aga eestlasi? Seda saad vaadata Delfist juba õige pea. Sest nagu kunagi hämaral ajal ütles Heinekeni tehase pärija Freddy Heineken: „Me ei müü kunagi lihtsalt õlut, me müüme head emotsiooni.“ Sest just seda head emotsiooni on õige pea näha ka juba Delfis.