Grillime punast liha

Grillimiseks sobivaid lihatükke valides vaata pigem turu poole kui suurte poekettide vaakumpakendiliha riiulitele. Sea- ja pardiliha on küpsetamiseks valmis kohe. Veise- ja lambaliha korral on väga tähtis, et liha oleks laagerdunud. Värskelt tapetud looma liha on maitsetu ja vintske.