„Ma poleks osanud unes ka näha, et saan valmistada inimestele privaatõhtusööke!“

„Kui enne ma veel kahtlustasin, et äkki saab „MasterChef Eesti“ võistluse võita ka vaid pikkade jalgade eest, siis nüüd tunnistan, et see ei vasta tõele.“ See on kõige ootamatum kliendi kommentaar Eesti esimese MasterChefi Jana Guzanova õhtusöökidele, mille peakokaks on ta olnud.