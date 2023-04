Oma Maitse lemmik 2023 on …

Kui aasta-kahe eest oli kõik alles uus ja sissetöötamis­lusti täis, siis nüüd võime välja tulla usaldusväärse rutiiniga. „Oma Maitse lemmik“ on toidu­toodete maitsevõistlus, mis aitab toidu­-

poe tohutu valiku seast välja noppida parima maitsega ja sageli ka omas klassis tervislikud tootevariandid. Vähemalt sinnapoole me tulihingeliselt püüdleme. Väga oluline on sealjuures pakend – kas seda saab taastöödelda, kui palju on tootja sellele mõelnud?