Sobib nii argimaiuseks kui pidulauale: kuidas küpsetada kohevat kohupiimakooki?

2| Küpsetatud kohupiimakoogi saad õhulisemaks, kui lööd enne munad vahule ja siis segad sinna ettevaatlikult kohupiimamassi. Nii jääb täidis kohev ega vaju küpsetamisel kokku. Hea on teada ka seda, et küpsetatud kohu­piimakoogis oleks hea kasutada täidise valmistamisel jahu asemel tärklist – see hakkab kohupiimamassis paisuma ja annab lõpptulemuseks mõnusa siidise tekstuuri.