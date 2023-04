Ilmunud on Oma Maitse ajakirja uus number: püüa kevadet! Värskest toorainest toit on kõige ilusam ja vitamiinirikkam

Selle numbri oleme pühendanud ilusale toidule. Värskus ja puhtad loodusest pärit värvid kõige tavalisemal kapsal või porgandil on söögitegija suurimad inspireerijad. Igaüks teab, et värskus ja tervislikkus on omavahel seotud, kuid päris elus on see baasteadmine nurka surutud. Meie aju on sekundiga võimeline ära tundma, mis näeb välja värske ja mis mitte, ja suudab sama kiiresti hinnata sedagi, kui toitainerikas üks või teine toit eeldatavasti on. Sellisel ellujäämisoskusel on tänapäeva digimaailmas kahjuks ka teisi tähendusi: uuringute järgi panevat isutav pilt ekraanil ja samal ajal söömine meid kõvasti üle sööma.