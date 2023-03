FOTOD | Vaata, kui palju rahvast uudistasid nädalavahetusel Tallinna Leivafestivali Kultuurikatlas

Festivalipäevadel rõõmustas külastajaid ka kaasahaarav leivaprogramm. Eva Pärtel, kes on mitmete leivateemaliste kokaraamatute autor, rääkis juuretisega küpsetamisest ning jagas kõigile huvilistele salanippe ja soovitusi. Kevade tervituseks oli programmis mõeldud ka rohenäppudele ning kõik huvilised said end selles osas harida. Koostöös Eesti Koolitoidu Liiduga toimus festivalipäevadel parima leivamäärde võistlus ning kõik festivalikülastajad said olla osalised selle välja selgitamisel.