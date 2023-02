Mis on valgupulber? Eesti toidutööstused ootavad uut toorainet

Valgupulber on toidukontsentraat ja see pole päris sama kui taime söömine.

Taimse valgu eraldamise protsess, mille tulemusena sünnib valgupulber, on ise omaette tööstusharu. Sageli peab valgupulbri maitset oluliselt hiljem ka moondama, et selle kibedus või kootavus esile ei tuleks, et see lahustuks, vahustuks, emulgeeruks või geelistuks nagu vaja.