Tuletame meelde vähetuntud salanipi: kuidas muuta pühapäevahommikused pannkoogid maailma parimateks?

Jordan Moore, kes toimetab Suurbritannias samasuguste einekomplektikastikestega nagu meil on Clean Kitchen, kinnitab, et see trikk garanteerib parimad pannkoogid, mida sa kunagi söönud oled! Külmkapis on tainal aega maitsestuda, koostisained saavad mõnusasti kokku sulanduda ja tulemuseks on kerged ja õhulised koogid, mida on pannil lihtne ümber pöörata, kirjutab The Sun. Väidetavalt aitab see nipp ka taina sisse jäänud tükkidest lahti saada. Kindlasti vajab pannkoogitainas külmikus vähemalt poolt tundi, aga veel parem, kui saaksid selle juba eelmisel õhtul valmis teha ja ööseks külmikusse jätta.