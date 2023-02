Toiduabi vajajate arv on kasvanud neljandiku võrra. Eesti tippkokad aitavad koguda raha supiköögi ehitamiseks

Peäske sõnul elab Eestis tuhandeid peresid, kus lastele mitmekülgse toidulaua tagamine nõuab igapäevast pingutust. „Tänuväärset tööd täisväärtusliku toidu puuduse ja vaesuse leevendamiseks teeb üleriigiline heategevusorganisatsioon Toidupank, kelle abisaajatest 2/3 on lapsed. Paraku annetatakse palju ära just sellist toitu, mida oleks vaja koheselt realiseerida - supiköök täidaks selle vajaduse kõige efektiivsemalt, võimaldades sooja söögi pakkumist abivajajatele,“ selgitas Peäske.

Ka Eesti Toidupanga juhataja Piet Boerefijn nõustus, et suure inflatsiooni ja põgenike kriisi tõttu on toiduabi vaja rohkem kui kunagi varem. „Abivajajate hulk hakkas kasvama eelmise aasta jaanuaris ning on olnud kasvutrendis, sest paljud inimesed ei saa oma sissetuleku või pensioniga enam hakkama. Toidupanga plaan on abivajajatele sooja sööki jagada seitse päeva nädalas, kuid selleks on vajalik professionaalse köögi olemasolu, kus suppi, pilaffi või muud käepärast toitu valmistada,“ ütles Boerefijn.