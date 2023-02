Sööklate uus tulemine: mitte jahtunud supp ja vorstijupp, vaid priima kodune toit

Miks üldse kirjutada sööklatest? Eks ikka sellepärast, et need on miski, mille maine on ajale kõvasti jalgu jäänud. Lisaks nendele eelpoolmainitutele, kes sööklaid kiidavad, on ka palju neid, kes oma jalga neisse ei tõsta. Näiteks mul on juhtunud, et mõne kolleegi või tuttavaga tuleb juttu mingist lihtsast söögikohast ja ta ütleb, et appi, seal on ikka nii halb ja jube toit. Kui olen küsinud, mida ta seal siis on proovinud ja halva üllatuse osaliseks saanud, tuleb vastuseks, et ei, tema seal küll iialgi söömas käinud pole ega ka kavatse minna - isegi surma ähvardusel prooviks võimalusel mingi teise „karistuse“ valida. Kuidas ta siis teab, et see nii jube halb on, kui pole kunagi proovinud? Tundub, et halb suhtumine sööklatesse pole tihti midagi enamat kui üks suur eelarvamusfestival.