10 lahtist pirukat, mis sobivad nii argiõhtuks kui ka pidulauale

Lambahakklihapirukas flirdib Kreeka köögiga, ühendades kõik selle head maitsed: fetajuustu, oliivid, tomatid ja rosmariini. Kui speltajahu pole, kasuta tavalist nisujahu. Speltaga on aga palju tervislikum!

See pirukas paneb ka brokolivihkaja oma valikute üle järele mõtlema – nii hea on see! Salatiga serveerituna annab õhtusöögi mõõdu välja.