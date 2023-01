Kui teenindajal paistab sinu tulles olevat kiire, siis tundub, et ise endale istumiskoha leidmine kergendab tema vaeva. Tegelikult on täiesti vastupidi. Sageli on teenindajatel oma süsteem, kes kuhu istuma panna, ja sinu rutakas viisakus lööb nende süsteemi segamini ja teeb neile tööd juurde. Kui näed, et teenindajal on sinu saabudes käed-jalad tööd täis, siis oota veidi, enne kui talle käega viipad, aga ära torma endale istekohta leidma ilma temata.