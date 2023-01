Kui külm on naha all, sa pead viima sinna energia, nahapoorid lahti tegema ja külma välja lööma. Seda aitab teha tšilli või värske ingver. Ka füüsiline aktiivsus õigel hetkel aitab, sa higistad siis kas trennis või saunas, duši all või vannis, nii et saad külma endast välja. Kui see juhtub õigel ajal, siis sa ei jää haigeks.