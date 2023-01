Kiirelt, maistvalt ja soodsalt | Nuudliroad päästavad argiõhtud

Ingveriga maitsestatud kanahakklihapallid on serveeritud rikkalikus kookoskastmes, lisandiks bok choy ehk hiina lehtnaeris ehk paksoi. Paksoil on krõmpsud varred ja spinatitaolised mahedad lehed.

Hiina toidukohtadest tuntud nuudleid on kodus võimalik valmistada nii, et pool on kasulikud aedviljad, pool nuudlid. Ka maitse saab timmida just endale sobivaks.