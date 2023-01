Sommeljee ja maailmaränduri Kaja Kohvi põnev teekond: mässulisest algusest kuni päris oma veinimajani

Kaja majandab oma lõunasse vaatavaid pisipõlde biodünaamika ideedest lähtudes ja kasvatab kohalikke sorte, nagu „Riesling“, „Elbling“ ja „Pinot Blanc“, ühtse elusa ökosüsteemina. Nii kastab Kaja oma vääte näiteks loodusest korjatud rohtude tõmmistega ja külvab viinaväätide vahele erinevaid kultuure, et ühist ökosüsteemi turgutada. Võimalikult vähene sekkumine veinikeldris on see filosoofia, mis aitab sommeljee sõnul näidata veinides seda tõelist kohaliku lubjakivi mineraalsuse maagiat. Kuna kääritus toimub veinide puhul metsiku pärmiga ja sulfaatide kasutamine on minimaalne, pakuvad Racines Rebelles’i veinid mitmekihilisust, elegantsi ja kergust.