Tainakoores lõhepraad: täiuslik kõik-ühes-toit, mida on lihtne valmistada, kuid välja näeb kui meistriteos

Kui selle prae lauale kannad, ahhetavad kõik ja arvavad, et sa oled kogu päeva köögis veetnud. Ära ütle neile, et rullisid vaid lehttaina lahti, katsid kalafilee ja täidisega ja rullisid jälle kinni. Ja et kõige rohkem vaeva kulus tainale terava noaga kala pealejoonistamiseks. Oma viis minutit. Tänu riisi-spinatitäidisele ja kooresele veini-sidrunikastmele on ahjus krõbedaks küpsenud koorikus mahlane lõhe täiuslik kõik-ühes-praad, mis ei vaja juurde isegi salatit.