Troopiliste viljade kirev maailm: milliseid neist võiksid oma eksootikapuhkusel kindlasti proovida?

Sri Lanka

Thambili ehk kuninglik kookospähkel on erkoranži värvi vili, mida eristab tavalisest kookospähklist lisaks värvile ka koostis - vili sisaldab tunduvalt vähem suhkrut. Thambilit saab Sri Lankal osta nii poodidest, turgudelt kui tänavakioskidest. Tavaliselt kasutatakse kuningliku kookospähkli mahla janu kustutamiseks, kuid vili ise oma samuti väga maitsev. Kohalike seas on kuninglik kookospähkel kasutusel ka paljude haiguste raviks.

Wood apple (puit-õun, elevant-õun) on väga omapärase lõhnaga vili. Väliselt meenutab see kookospähklit, kuid aroom on sarnane hoopis sinihallitusjuustule ning maitse magushapukas. Vilja küpsust on peaaegu võimatu väliste tunnuste põhjal kindlaks teha. Küpsuse testimiseks kukutatakse vili vastu maad - kui see maapinnalt tagasi põrkub, on vili veel toores.

Naminam ei tundu oma välimuselt kuigi ahvatlev - kortsus, rohekaspruun vili meenutab pigem seent. Seevastu maitse aga üllatab positiivselt, olles parajalt hapukas ja mahlane.

Indoneesia

Salak ehk ussivili on õunasuurune pruunika koorega vili, mis meenutab välimuselt maonahka. Vilja söödava osa tekstuur sarnaneb õunale, kuid maitseb pigem kui ananassi, olles vaheldumisi magus ja hapu.

Rambutan, mis tõlkes tähendab „karvane“, on Bali saarel laialdaselt kasvav puuvili ning on seega müügil pea igal turul. Kui viljad on küpsed, muutub nende koor punaseks ning viljaliha valkjaks või õrnroosaks, mis on maitselt magus ja mahlane.

Durian on puuvili, mis võib tekitada väga vastakaid arvamusi. Vaatamata sellele, et suures osas kohalikest maitseb vili väga, on turistidel selle suhtes erinevaid arvamusi. Durian on väljast okkaline ja torkiv, seest aga kreemjas ja magus.

Seišellid