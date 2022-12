Filmihäki võitis meie toidus sisalduva plasti eest hoiatav film „Sa oled, mida sa sööd“

Žüriis keskkonnaorganisatsiooni Fridays for Future esindanud Nadya Tjuška sõnul on see tugev film, mis kombineerib edukalt dokumentaal- ja kunstilisi kaadreid. „Selle filmi autor on teinud head kriitilist uurimistööd ning filmile lisab ehtsust ja usutavust režissööri enda kaadritagune hääl,“ sõnas Tjuška. Kuna enamus lõikelilli veetakse Eestisse Aafrika riikidest lennukitega, siis kaasneb lilleäriga tõsine keskkonnareostus. Bakhtin jutustab sellest läbi poeetiliste kaadrite.