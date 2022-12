Kuuenda korruse iga-aastane Blackout Dinner

Karta oli, et Rootsi ühest kuulsaimast restoranist Fäviken nüüd juba mõned aastad tagasi kodumaale naasnud Pihel lendas oma järgmises, enda käe järgi säetud restoranis liiga kuumalt peale, ehmatades oma zero-waste- või nullkuluideedega paljud sööjad ära. Ideed olid kohaliku toidumaastiku jaoks veel liiga radikaalsed, filosoofia leidis küll üles tõelised gastronoomid, kuid laiem publik kirtsutas nina. Kohalik ühiskond on läbinud arenguhüppe, samuti on restoraniköök laagerdunud paika pisut vastuvõetavamas ideederegistris ja praegune Fotografiska on must visit-kategooriasse kuuluv Tallinna toidukoht.

Fotografiska kasutab nii köögis kui ka baaris ära kogu selle tooraine, mis nende ustest sisse tuleb, juurest lehtede ja ninast sabani. Mis jääb üle, läheb komposterisse ja uuele kasutusele talupidajate juures, kes algse toidukraami restorani tõid. Täiuslik loodusring, mis annab võimaluse tunnetada toidu päris väärtust, kuid mis peamine, olla innovaatiline. Pihel on aastaid ajakirjanduse veergudelgi öelnud, et temale meeldivad tugevad raamid, sest just nendes raamides ärkab ellu tõeline loovus ja saab luua toidukunsti, mis on lisaks naudingule ka uudne ning jalajäljelt loodusele pehme.

Vaadates otsa praegusele Fotografiska menüüle, siis tekib kohe kolm üksteisega seotud tunnet: esiteks on menüü loodud selliselt, et süüa saavad kõik, kedagi pole üliveidrate toorainetega ära ehmatatud. Teiseks aga selgub kohe, et toitudes ei ole mitte paar-kolm kihti, pigem on neid maitse- ja ideedeladestusi kümneid, mis on kõik saavutatud köögis äärmiselt põnevaid tehnikaid kasutades. Kolmas mõte, mis pähe tuleb, on ääretu uudishimu, kuidas on võetud kõikidelt neilt toorainetelt – nii neilt, mis on tulnud Eesti talupidajatelt ja kasvatajatelt, kui ka neilt, mida on restoranipere ise korjanud, marineerinud, vinnutanud – need kümme nahka, mida lubab nii kontseptsioon kui ka menüüst vastu vaatav toidukirjeldus.