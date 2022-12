Talvehõnguline rosmariin | Kuidas kasutada? Õigesti doseerides suudab see maitseürt pakkuda alati seda „midagit“

Puitunud varre küljes lehvivate üliaromaatsete väikeste lehtedega ja kuusekest meenutav rosmariin on maitseürt, mida kasutatakse just jõulude ajal palju. Argipäevadel paneb see ürt endast samuti vaimustuma kui värskust ja apetiitsust lisav maitseoksake. Kui praed näiteks liha, suska pannile üks oks juurde, et eeterlikud õlid saaksid pannirasvadega kokku sulada.