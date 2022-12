Jõulupidude aeg hakkab peagi pihta: valmista oma lähedastele söödavad kingitused, nii rõõmustad neid kõige rohkem

Kui söömasid on jõulude paiku mitmes seltskonnas ja rohkesti, muutuvad söödavad kaasavõetud kingitused iseäranis väärtuslikuks. Veel parem aga on, kui oled korraks aja maha võtnud ja nuputanud, mis võiks maitsta vanaemale, mis vanaisale, mis emale-isale, mis mõnele väikesele poisile või tüdrukule. Personaalne lähenemine on õnnestunud kingitegemise võti ja seda head teadmist ei tohiks ka söödavate kingituste meisterdamisel vett vedama lasta.