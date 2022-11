KUULA SAADET | Toidupoe tagatoas: ekspert annab nõu, kuidas kriisid üle elada

„Varuge omale koju nii umbes seitsme päeva varu (tegemist on riikliku strateegiaga, et maksimaalselt nädalaga peab riik jõudma iga abivajajani – toimetus), kuid valige selleks varuks need toidud, mida niikuinii ise tarbite, ja siis hoidkegi seda varu pidevas ringluses. Sama on patareide või akupankadega, taskulampidega – kasutage neid oma igapäevases tegevuses, nii on alati teada, et oskate neid kasutada ja nad on alati laetud, töökorras,“ selgitab Virkala.