Portveine on valmistatud juba üle 300 aasta. Need on ühed pikima ajalooga ja samas vähesed veinid, mille algu­pärane stiil ja isegi etiketid on säilinud tänapäevani samasugusena. Vahepealsel ajal kujunes välja veider olukord, kus pidevas innovatsiooninäljas tarbijate jaoks polnud portvein piisavalt põnev toode, mille eest 10+ eurot välja käia. Ka pakuvad veiniäri analüütikud välja, et demograafiline grupp, kelle meelisjook kangendatud veinid on olnud, järjekindlalt hääbub vaikselt.