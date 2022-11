Kas sina soovid olla sellel aastal jõuluingel?

Mõelda tuleb ka neile, kelle elud on läinud meie omadest teisiti. Eestis on paraku palju lapsi vähekindlustatud peredest, kelle jõuluaeg võib mööduda pigem kurbuse kui rõõmu tähe all. Lapsed, kes lähevad magama teadmises, et jõulupuu all neid tänavu kingitus oodata ei pruugi. Kuid see ei pea nii olema. Jõuluingli ootust ja kingitusest saadavat elevust väärib iga laps. Maxima Inglipuu kampaania annab sulle suurepärase võimaluse olla ühele lapsele jõuluingliks.