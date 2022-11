Ühendkuningriigi kuningas Charles keelas kuninglikes residentsides foie gras' pakkumise

Buckinghami palee teatas loomaõiguslaste rühmitusele People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) saadetud kirjas, et foie gras'd, ülenuumatud pardi või hane rasvamaksast valmistatud pasteeti ei osteta ega serveerita kuningliku majapidamise poolt üheski kuninglikus residentsis. „Seda poliitikat ei ole kavas muuta,“ lisati teatele, vahendab The Telegraph.