RETRORETSEPT | Hapukapsasupp nii, nagu vanaemad seda tegid

Vanaemade nipp on tegelikult lihtne. Hea hapukapsasupi saad, kui keedad supipuljongit nii sea- kui veiselihast. Ühest lihast nii maitsvat suppi lihtsalt ei saavat! Sealiha annab puljongile rasvasust, kondiga veiselihast keeb leemesse oivalist maitset. Põldoad annavad lisaks tummisust, valku ja kiudaineid ja nende lisamine supi sisse on juba maitseasi. Supp peab olema nii paks, et lusikas seisab püsti. Hapukapsasuppi võid süüa kohe mitu päeva, maitse läheb seistes aina paremaks.