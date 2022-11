Kus keegi ei pea tervet päeva köögis veetma

Kui tavaliselt võrdub jõululaua rikkalikkus köögis veedetud tundide arvuga, siis Tallinki laevade jõululaudu katavad 124 erinevat rooga igal juhul. Põnevaid maitseid on nii Eesti, Soome, Rootsi kui slaavi köögist. Rootsi laud on jaotatud erinevatesse toidusekstioonidesse: jõulud, soojad toidud, merelt, roheline, saiad ja leivad, magustoidud, juustud. See muudab isuäratavate liudade vahel otsuste langetamise hõlpsamaks.

Samuti tasub esile tuua, et 40% jõulubufeest on täistaimne! Nii leiab igaüks endale kas traditsioonilisema või uuenduslikuma jõuluprae.

Jõuluaegne erimenüü on kõikides kruiisilaevade restoranides, nii bufeedes kui ka à la carte-restoranides, ning sisaldab uut ja vana igalt kaldalt reisijale. See on imeline sulam meile tuttavate maade kultuuridest ja tavadest, millesse oma maias ja uudishimulik kahvel pista.

Kus toidud viivad maitserännakule

Lisaks Rootsi lauale hellitavad maitsemeeli ka teised pardarestoranid, kus nautida intiimsemat õhtusööki. Spetsiaalselt jõuluhooajaks loodud à la carte-menüüd serveeritakse Baltic Queeni pardal restoranis Grill House.

Reisijatel viivad keele alla hõrk graavilõhe, suitsune pardirind ja kreemine juustukook kirsikompotiga. Kui on plaanis võtta uus aasta vastu keset Läänemerd, ootab restoranides Aleksandra ja Gourmet aastavahetuse erimenüü – suitsused kammkarbid, röstitud veise sisefilee, pošeeritud tursk ja siidiselt šokolaadine magustoit on suurepärasteks kaaslaseks uusaastasoovide välja mõtlemisel.

Kus traditsiooniline saab uue kuue – taimsed road jõululaual

Traditsioonide kohta tuleb ikka aeg-ajalt küsida, milline on nende koht tänapäeva maailmas. Jõulud on eestlaste jaoks kindlasti üks väga tugevate traditsioonide ja tavadega aeg, mil täidetakse teatud sotsiaalseid norme, järgitakse reegleid ja peetakse kinni harjumuspärasest. See aga ei tähenda, et juba omaks saanud tegemisi ei võiks veidi vürtsitada, et traditsioonile uut elu sisse puhuda.