Kuidas linnas elamine meie tervisele mõjub? Loe, mis haigused mürakeskkonna asukaid enim ähvardavad

Suurlinnades on mureks eelkõige inimeste ülekaal, kuna toidusedelis leidub liigselt suhkrut, rasva ja loomset valku, liikumist aga aina vähem. See omakorda tõstab vähi ja südameveresoonkonna haigustesse haigestumist. Eestis pole õnneks selles mõõdus suuri linnu ja terviseteadlikkus võib olla linnades isegi parem kui maapiirkondades. Linlased rassivad spordiklubides, basseinides ja jooksuradadel, maal või linnade lähistel aga need võimalused vahel puuduvad ja viimanegi vaba aeg kulub edasi-tagasisõidule. Vähene vaba aeg suunab kasutama rohkem valmistooteid ja vähem pöörama tähelepanu tasakaalustatud toitumisele ning toitumismustritele. Diivanil puhkamine tundub ahvatlev, kui köögis söögitegemisest pole saanud harjumust või üht vaba aja kasulikult veetmise viisi.