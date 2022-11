Proovi kohe! Neli tervislikku hommikusööki, mis valmivad 15 minutiga ja annavad energiat terveks päevaks

Kindlasti olete kuulnud selliseid ja palju sarnaseid heietusi hommikute kohta. Enda sisekõne on raske mitte uskuma jääda ja nii muutub hommikune söömatus ühel hetkel halvaks ­harjumuseks. Minu arust on see osav enesepettus. Alati leiad nii aega või siis kavalust, sest pidev söömata olek poole päevani või kohvitamine ei lõpe ühel “toredal” päeval enam hästi. Keha hakkab märku andma kas väsimuse ja üleüldise tahtejõuetusega või järsemalgi viisil — näiteks minestamisega.