Meie oma kodumaine kuld - kas teadsid, mis see on? Tervislik, odav ja mokkamööda ka Hollywoodi staaridele

Eestimaa põldudel kasvanud kapsapeadest tehtud hapukapsas on meie oma puhas kuld, väärtuslik toiduaine, mis väärib pjedestaalile tõstmist. Kolmikvõit: hapukapsa tervisekasu on võimatu alahinnata, kapsa hapnedes väärikaks küpsenud maitse rikastab iga salatit, suppi ja pajarooga ning hapukapsas on odav ja kättesaadav tooraine.