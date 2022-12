Kelner- ja sommeljee Carlo Vanzan: toidukirg minus aina kasvab

„Minu kodukanti mõjutab asukoht lameda maa ja mägede vahel, mis tähendab, et võimalus kasvatada erinevaid juurvilju on väga hea, samuti kasvatatakse seal erinevaid loomi. Mägede poolt tulevad ka viinamarjad ja muud puuviljad. Samuti valmistatakse mägedes elavate loomade piimast erinevaid juuste, millest paljud on ka maailmakuulsad. Mitmekesisus on äärmiselt suur ja see peegeldub ka selles, mida ning kuidas me sööme,“ räägib mees.

Aga läheme nagu ikka algusse. Carlo on pärit Põhja-Itaaliast, väikesest külast nimega Costa-Masnaga, mis asub kahe kohaliku suurema linna Como ja Lecco vahel. Paik, kus mees üles kasvas, oli roheline, rikkaliku mullaga, kus kasvatati kõike, mis süüa kannatab. Carlo ütleb ka, et tema armastus toidu vastu saigi alguse sellest, et teda ümbritses toiduainete küllus ja fakt, et juurvilju kasvatati ise, liha lõigati ise, kõigel sai ise juures olla. Küla asub Como järve lahknemiskohal, kus on madalam, kuid Põhja-Itaalia köök saab mõjutusi kõikjalt.

Itaalias pidas Carlo mitmeid aastaid ka väikest kohvik-baari, Suurbritannias töötas ennast üles alguses hotellides – Lõuna-Inglismaal ja Chesteris – ning lõpuks juhtis ka Itaalia restorani. Töötas ennast kõige madalamalt positsioonilt ülemuseks. Ja siis tuli saarelt leitud eestlannast kaaslasega Eestisse. Oleme Carloga kohtunud sellest ajast peale kümneid kordi, alati võtab mind vastu lai naeratus ja kruustange meenutav käepigistus. Räägime peaaegu alati vaid toidust, maitsetest ja sellealastest kogemustest. Kui peale vaadata, siis ei ütleks, et Carlo on 54-aastane, vaatamata peenelt hallikarvalisele habemele võiks teda pidada kümme aastat nooremaks. Mis on alati hämmastanud, on mehe pidev ja kustumatu uudishimu inimeste ja uute kogemuste suhtes.

Esimesel kohtumisel arvasin, et Carlo on sommeljee või peateenindaja ehk maître d’, sest just sellisena presenteeris mees ennast toona restoranis. Kuid tegelikult on Carlos peidus palju kogemust ja mitmeid kihte: lihunik, kokk, sommeljee, teenindaja, (toidu)filosoof, hea söömise eestkõneleja ja nii edasi. Kõik need ametid on Carlo õppinud selgeks tööd tehes, jälgides oma ala meistreid ja neilt teadmisi hankides. Õppinud selliselt nii Itaalias, Suurbritannias kui nüüd ka Eestis.

Kuigi Itaalia on praegu üks riik, siis piirkondlikud eripärad on väga suured. Seda peamiselt kahel põhjusel: esiteks on kliima põhjast lõunasse liikudes väga erinev, mis tähendab, et ka toiduks kasvatatav on erinev. Teiseks on eri piirkondades toidukultuuri mõjutanud teised kultuurid: kreeklased lõunas, austerlased põhjas, prantslased läänes ja nii edasi. Carlo ütleb aga, et pärast teist maailmasõda toimus Itaalia sees suur rahvaste rändamine, kus vaesemast lõunast tulid paljud inimesed rikkamasse, tööstuslikumasse põhja sissetulekuid otsima.

Külalislahkus on oma loomu poolest väga raske valdkond, ideaalne teenindus on ju selline, mida külaline tegelikult ei tajugi – asjad juhtuvad sujuvalt, õhtu liigub mugavalt, tähelepanuta.

„Kaasa tõid nad oma kultuuri, omad traditsioonid ja omad toidud. Oli väga tavaline, et ühes majas elas korterite viisi peresid täiesti erinevatest Itaalia osadest. Üks perekond oli Modenast, teine Sitsiiliast, meie Como järve äärest ja nii edasi. Itaallastele meeldib koos süüa, mis tähendab, et lõuna ajal või õhtusöökidel tuldi kokku, võeti kaasa enda valmistatud toidud ja söödi koos. Igal perekonnal olid omad maitsed, omad toorained, ja nii muutuski minu kodukandi „kohalik“ toit palju suuremaks, kui see enne oli. Itaalia on suur maa – põhjast lõunasse on 1300 kilomeetrit –, toidu poolest aga veel suurem: kaks-kolm korda suurem kui riik ise. Itaalia toit on puhas, alati toorainest juhitud, pigem mängitakse suurepäraste kombinatsioonidega, kui kasutatakse liigselt erinevaid valmistusviise. Erinevus Prantsuse köögiga on ilmne, seal on lisaks toorainele väga oluline ka see keemiline protsess, tehniline protsess, mida kasutatakse,“ mainib Carlo.

Üks suur erinevus Itaalia kahe otsa vahel on ka see, et Carlo kodukandis kasutatakse tänu mägedele ja seal kasvavatele lehmadele oliiviõli asemel võid. See on ka Carlo maitsemeeltele mõju avaldanud. Sest oliivipuud asuvad kaugel ja oliiviõli kohale toomine maksis liiga palju. Ka või oli kallis, kuid siiski palju odavam. Lisaks sellele oli vaja külmemas põhjas, mägedes talviti süüa tugevamalt, et talv üle elada. Lõunas aga ei kannataks võid süüa, liiga palav.

Vanaisalt päritud toidukirg