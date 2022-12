Kelner ja sommeljee Carlo Vanzan: kui ma oma baari maha müüsin, olin täielikult läbipõlenud. Alustasin uuesti nullist

13-aastaselt oma kodukülas lihunikuna tööle asunud noormees poleks tõenäoliselt toona kuidagi osanud arvata, et armastus toidu ja toiduvalmistamise vastu lükkab liikuma elu, mis toob Carlo Vanzanina tuntud mehe Põhja-Itaalia mägismaalt Eestisse. Mehe kogu DNA on toidust nii läbi imbunud, et kireks on seda raske nimetada – toit on mehele õhk, vesi ja pind jalge all.