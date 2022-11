Valmiera restoranide nädalal saavad gurmaanid hellitatud!

Hotelli Wolmar restoran tõstab eri maitsekooslustes esile ühe efektsema sügisanni – kõrvitsa. Eelroaks pakutakse kõrvitsapannkooke porgandikaaviariga, kõrvitsa-ricotta’t ja nuikapsast hapukoorevahuga. Pearooga on kaks valikut. Esiteks kohaliku talu tuurakala, mida serveeritakse Savoia kapsa medaljonide, kõrvitsa-porgandipüree ja marineeritud mustjuurega ning valge veini ja või kastmega. Teiseks: kohalikus talus toodetud veiseliha peedipudru, kartulikroketi, sibula-confit’, kõrvitsatšatni ja punase veini puljongi kastmega. Magustoiduks kondenspiima-fondant kõrvitsa-ganache’i täidisega, porgandi-õunasorbett ja pohlad. Sobitatud jookide menüü (12 eurot) sisaldab sügisest aperitiivi ja veine, magustoidu maitseid täiendab kõrvitsamartiini. Kogu pakkumine siin .

Restorani Akustika kokad valmistavad eelroaks Burtnieki järve vähesoolatud koha tsitrusekreemi, marineeritud nuikapsa ja Läti füüsaliga. Pearoaks saavad külalised nautida Läti grillitud lambapraadi porgandipüree ja pistaatsiapähklitega. Restorani eriliseks maitseks saavad jõhvikad, mis sobivad magustoidus suurepäraselt kokku tumeda šokolaadi vahuga ja sarapuupähklikrõmpsudega. Sobitatud jookide menüüst (18 eurot) on külalistel võimalik maitsta kahte erinevat toiduga sobitatud veini. Peale sobitatud veinikaardi on võimalik maitsta restoranide nädala kokteili. Restoran on suletud 21. ja 22. novembril. Kogu pakkumine siin .

Pererestoran Delizia , mis on mängukohta luues mõelnud ka kõige väiksematele restoranikülastajatele, pakub sel sügisel eelroaks 1795. aasta retsepti järgi valmistatud vähisuppi. Pearoog on punases veinis erilisel viisil küpsetatud veiseliha, pärlsibul, peekon ja lilla kartul. Magustoidus annab tooni restorani menüü eriline koostisosa tšillipipar, sest serveeritakse õuna-tšilli-juustukooki kondenspiima, Kreeka pähklite, õuna ja rõõsa koorega. Kohalikke veine ja vermutit saab nautida sobitatud jookide menüüst (12 eurot). Restoran on 21. novembril suletud. Kogu pakkumine siin .