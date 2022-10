Teenindus on looming, kuigi serveerimine käib rangete reeglite järgi

Bollingeri šampanja on Leila arvates eriline ainuüksi selle eriliselt elegantse saleda pudelikaela ja Lily Bollingeri öeldud sõnade pärast: “Ma joon šampanjat, kui ma olen õnnelik või kui ma olen kurb. Vahel ka siis, kui tunnen end üksi. Kui mu ümber on seltskond, pean ma seda kohustuslikuks.”

Õhtusöögile Baltic Queeni pardale on kutsutud kümmekond inimest. Nad on endale slaavi restoranis kohad leidnud ja jutustavad omavahel üsna lärmakalt. Õhtu tuleb pikk ja meeleolu on elev – laev jõuab Stockholmi ju alles hommikul. Siis astub reipalt saali Leila ja teatab soojal ja selgel häälel: