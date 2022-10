Naudingutest vaid tuhandik hõlmab toitu

Viimastel aegadel ongi ta ennast just idas hästi tundnud, eriti meeldib talle sealt otsida kaduvaid kultuure: eelkõige Tiibet, aga kaduvat on ka Lõuna-Hiinas, Jaapan on pisut muutumas, Bhutan teiseneb. „Autentne kultuur mulle meeldib. Ja meeldib ka budistlik filosoofia. Sealt on pärit suur osa meie tänapäeva psühhoteraapiast ja psühholoogiast. Need asjad on seal arendatud väga võimsalt. Selles kultuuriruumis mulle meeldib, ma tunnen ennast seal hästi, väärtused kattuvad mingil määral.“

Kuid sedasama tunnet suudab pakkuda ka suures Hiina elurajoonis kolama minnes avastatud tõeline toidusara, laud lääpas ja sööjatel plastmassist söögipulgad näpus. „Seal pakuti midagi pelmeenilaadset. Ja vaat see oli fantastiline! Basic. See oli naturaalne kohalike söögikoht, elumajade vahel, nad ise käisid seal söömas.“

Doktor Punab haakub sellega, et ka taldrikul saab olla maitseid, mis võivad aeg-ajalt tekitada õnnestavat üllatustunnet, kui kooslus on hea. „Näiteks kastmemäng on hästi peen mäng. Wow! Siin on kokk pannud midagi uskumatult hästi kokku!“

„Loodus ja kunst, inimsuhted, inimesed – need annavad mulle positiivse tunde, õnne. Sa pead leidma oma tegevuses kogu aeg õnnetunnet – minul on seda küll üsna palju,“ teatab meestearst, kes enda tööst vabal ajal pühendub paljuski kunstikogumisele ja oskab seetõttu eriliselt väärtustada ka visuaalset maailma.

Õnn tuleb tema sõnul pigem sellest, kui midagi õnnestub ära teha, ta saab uue teadmise, kedagi aidata. Või näeb midagi ilusat. „Hiljuti panin ma Facebooki kaks oma koduväraval tehtud pilti – see oli täiesti seotud õnnetundega. Keskkond oli visuaalselt nii ilus selles päikesesäras ja sügislehtede värvimängus,“ ütleb ta. Õnnetunnet on igal päeval võimalik leida, kui me lahtiste silmadega käime.

Kõige paremini on Margus Punabi väärtusmaailm rahuldatud ikka just kodus. Toit peaks tulema 50 kilomeetri raadiusest ja enam-vähem nii tal on ka. Toidu ökoloogiline jalajälg on määrav. „Rohelised inimesed propageerivad kinoad. Siis ma ikka küsin vastu, mis on kinoa Eestisse jõudmise ökoloogiline jalajälg. Mulle tundub see täiesti kohutav, kui me sellist asja kasutame,“ on ta vapustatud.

Kui sa tahad midagi muuta, siis pead kõigepealt motivatsiooni-skeemid peas ümber tegema. Meestele tuleb numbreid näidata, see mõjub. Me teeme teatud uuringute kompleksi: biokeemilised uuringud, hormooni-uuringud – ja sealt ma näitan tulemusi: maksanäitajad on sellised, veresuhkur selline, testosteroon selline. Täna on juba probleemid. „Kui sa tahad midagi muuta, siis ...“ Sealt see tuleb. „

„Ainuke töötav mudel eluea pikendamiseks on kaloraaži vähendamine. See on ainukene mudel tänapäeval. Kõik mehed väidavad mulle, et mitte midagi ei ole võimalik teha. Ma olen 30 aastat meestearstina töötanud ja olen ikka mõnele öelnud, et ülekaalulisus on tal probleem, suurim riskitegur. „Tegele sellega!“ „Ei, kuidas! Ma olen kõike teinud! Tohutult teinud!“ Ja mis juhtus? Sai infrakti. Tuli mul aasta või kaks hiljem, 30 kilo oli läinud. „Kuidas sa nüüd said?!“

Selle illustreerimiseks räägib ta loo ajast, kui oli ühe erialase maailmaorganisatsiooni juhatuse liige. „Kuidas makstakse maailmas kinni mittetulunduslikku tegevust? Michelini tärnikene siin ja Michelini tärnikene seal,“ kirjeldab ta. Sedasi sattus ta ühele uhkele õhtusöögile Rooma linnas – sellises kohas, mis oli valitud eelmise aasta parimaks Euroopa veinikeldriks. „Sõime ja jõime seal, mõnus värk. Südaöö oli läbi, siis toodi uhkelt lauda verine steik ja maja parim vein. Ja mina tõstsin käed üles. Tõesti mulle ei maitsenud mitte kumbki! Mina söön seda, mis mulle meeldib. Ja joon seda, mis mulle meeldib. Verine steik ... Punane liha on mulle üldse natuke raske ... Eriti kui pärast südaööd tuuakse seda ette suur ports ... Verine ka veel! Sinna juurde käis väga suure kiiksuga punane vein: väga kallis ja väga vana ja väga eriline. Veinigurmaanid ohhetasid ja ahhetasid. Mina proovisin tilgakese ära, ja sorry ...“

Lääne kultuuriruumis on toidu osa inimestele niivõrd oluline. Dr Punab on seda kohanud, aga ise sellest üsna puutumata jäänud. Kui parajasti ikka pole tahtmist, siis keeldub ta ilma mingi probleemita isegi maailma tippmaitsetest.

Läänemaailm sai Margus Punabil juba 1990. aastail risti-põiki läbi käidud ja seal seda lähedast tunnet ei tekkinud. „Euroopa kultuuriga ma ei läinud hästi kaasa,“ kinnitab ta. „No mida Saksa professor teeb? Sakslased käivad väljas söömas ja siis ta arutab minuga: „Kuule, kas me läheme täna Korfu või Santorini restorani? Kumma toitu sa praegu tahaksid?“ Ma ütlesin, et vabandust küll, aga ma ei oska kaasa rääkida, sest ma söön enamasti kodus.“

Kuid kindlasti ei poolda dr Punab ka veganlust, äärmuslikku taimetoitlust. Selle näiteks toob ta hiinlased – noored hiinlased on nüüd peaaegu sama pikad kui eurooplased. Varem oli hiinlaste toit üksnes riisipõhine, tofu ja soja ka veel sinna juurde ja oligi kõik. „Loomne valk oli neil defitsiidis. Selle tõttu nad ei realiseerinud oma bioloogilist potentsiaali,“ väidab ta. Tänapäeval on lisandunud piisav kogus valku ja rasva ning enam ei saa rääkida sellest, et hiinlased oleksid tunduvalt lühemad.

Kalarasvad on paremad kui liha­rasvad: „Ülemäärase punase liha söömine on negatiivne.“

Mingisugune kogus liha taldrikul pole üldse probleem ja seda on isegi mõistlik süüa, kuid selge on ka see, et Eesti mees kasutab seda üle.

„Need on minu väärtused. Kõik on kohalik, teeme ise. Kartulit olen ma läbi aja kasvatanud. Mul oli Tallinna „maakodus“ kartuliaed, kasvatasin Tallinnas kartulit – seal oli väga hea muld,“ räägib ta.

„Igal aastal me teeme margiõunamahlasid. Kõige parem mahlaõun on ‘Sibul’ ja eriti hea mahl tuleb külma saanud õuntest. Teine mahlaõun on ‘Kuldrenett’. „Mina tahan magushaput mahla, seda saab ka ‘Tellissaarest’ ja ‘Eva kullast’,“ läigatab õigustatud uhkus mahlavillija silmis.

„Kui mul tuleb suur mees sisse ja tal on kaasas abikaasa, siis väga suure tõenäosusega on ka abikaasa suur.“

Perel on olemas saja põõsaga mustasõstra­istandus. Marjad korjab sealt Margus Punab ise. Varem oli neil kolm õunaaeda diagonaalil Tallinn – Tartu – Naha küla, kuid nüüdseks on Tallinna Laagri kodu, mille õunaaia eest Margus oli hoolitsenud umbes kümnendast eluaastast saati, veidike ära antud. Kuid õunu saab alati.

„Tartus ükskord sõime väiksema tütrega väljas lõunat ja tellisime pudeli­vee. See oli meieni jõudnud Hispaania keskosast. Siis ma vaatasin järele, mitu kilomeetrit eemal see koht asub, ja arvestasin, milline võiks olla ökoloogiline jalajälg, et see siia jõuaks. Need asjad on minu jaoks olulised.“

Eestis olid toidulaua ühekülgsusega suured probleemid 1980-ndate teises pooles ja 1990-ndatel. Siis mõjutas see (loe: makaronide söömine) inimeste tervist. Hambad olid esimesed, mis kannatasid. „Mu esimene haridus oli günekoloogi oma ja seal ma nägin, kuidas teise rasedusega oli naistel suu hammastest tühi, mineraalained olid kehast läinud. Siis see oli probleem. Aga täna enam mitte. Eesti on nii rikas ja niivõrd hea klimaatilise paiknemisega, et täna ei ole toidus mitte mingit probleemi, kui me suudame erinevate toiduainete tasakaalu hoida.“

Täisväärtuslik toitumine on kõige alus, jälgida tasuks toidupüramiidi põhimõtet. Puudust ei ole inimeste organismis nüüd mitte millestki. „Meil on kõike üle. Küsimus on selles, et meie söömine ei ole tasakaalus ja eluviisid on muutunud. Ma räägin kõigile oma meestele, et sada aastat tagasi mitte keegi ei istunud. Tööasend oli siis istuv võib-olla vaid 5% inimestest. Täna me kõik istume oma mune laiaks, vaagnad kinni.“

Teadlikkus peab suurenema. „Me ei pea dieeti pidama, vaid peame teadlikult vaatama, mis on meie kulud, mis tulud toidus ja lõpuks kehakaalus,“ ütleb dr Punab.

Muutused perekonna dünaamikas

Kõige alus on harmooniline, tasakaalus perekond. Siis kasvab seal ka terve laps. „Kellelegi ei meeldi, et ma seda räägin, aga kui te küsite, mis tagab tervema poisi, siis vana konservatiivina ma ütlen just seda,“ kõlab dr Punabi suust elutarkus.

Ülekaal ja tervisemured klasterduvad perekondades. „Kui mul tuleb suur mees sisse ja tal on kaasas abikaasa, siis väga suure tõenäosusega on ka abikaasa suur. Mõnikord on ka lapsed kaasas – lapsed on ka suured. Kui mul tuleb noortenõustamisele raskelt ülekaaluline puberteedi alguses poiss, siis üle poolel juhtudel on ülekaalulised ka vanemad,“ on meestearst tähele pannud.

See ei ole geenides kinni, vaid toidukultuuris, mis on kodudes. Eriti vanema põlvkonna seas määravad koduse toidukultuuri ta sõnul naised. 35+ vanuses inimeste peredes tuleb toitumise teema ikkagi läbi nende.

„Seal on sõnum naistele. Nemad loovad selle kultuuri ka pikas plaanis. Kusjuures mind ei huvita üldse, kes on süüdi, perekonna dünaamikat me peame aktsepteerima. Mind huvitab, kustkohast see tuleb. See tuleneb sellest, et selle perekonna toitumis­traditsioon on niisugune.“

Nooremal põlvkonnal on perekonna dünaamika tema meelest juba täiesti teine, läbimurre tuleb tänaste 30–35-aastaste juurest, sealt allapoole on tasakaal täiesti olemas.

„Nooremad on väga palju terviseteadlikumad ja -pragmaatilisemad. Nad on palju rohkem avatud, nende infoväli on oluliselt enam haritud. Kui me ise sama vanad olime, siis meie oma oli sellest vast kolmandik,“ näeb meestearst Punab tulevikus helgeid noote.

Meestearst soovitab „Meeste koha pealt ma võin öelda: väikeseõieline pajulill on kõige parem. See on üks väheseid asju, mis tõesti aitab. Ta parandab eesnäärme ainevahetust, vähendab eesnäärme häireid. See on Eesti ravimtaim.“

„Ka tomatimahl on eesnäärmele hea. Tomat on töödeldult parem kui värskelt, töötlusega tulevad seal teatud flavonoidid esile ja need on paremini omastatavad. Vilde ja Vine’i restoranis ma igal neljapäeval joon kaks ja pool klaasi tomatimahla. See on teadlik, aga mulle meeldib ka. Mulle meeldib see, mis on hea.“

„Hommikul joo suur tassitäis toasooja vett. See on idamaade meditsiinis esimene toitumissoovitus. Su maos toimub karje: „Anna süüa!“ Osaliselt tuleb see ka rasvarakkudest. Aga veega rahustad selle signaali ära ja saad ka oma soolestiku panna kiiresti toimima nii nagu vaja.“

Maailm liigub funktsionaalse toidu juurde „Ma arvan, et paarikümne aasta pärast on väga selgelt käes aeg, kus chef’idega restoranid muutuvad taskukohaseks vaid üli-rikastele, suuremad hulgad hakkavad aga toituma vetikatest ja putukatest ja funktsionaalsest toidust. Väga suure tõenäosusega hakkame me järjest rohkem sööma ettevalmistatud täisfunktsionaalseid toite – sama mudel, mida kosmoses rakendatakse. Lõunapaus on lühike, kiire ja intensiivne, sa tahad sealt saada kõik ained ruttu kätte. Suure tõenäosusega võtad ühe geeli ja ühe batooni ja saadki sealt päevaratsiooni põhiosas kätte. Seda heaolumudelit, mis meil praegu on, ei ole me suutelised säilitama, sest me kurname loodust liiga palju. Kuid ma arvan, et tasakaal tuleb meil tagasi ja me jõuame funktsionaalse toidu juurde, kust me väga suures osas saame kätte vajalikud mikroelemendid, valgud ja rasvad – ja vetikatest saab teise poole. Ma olen täiesti nõus ühe korra päevas seda sööma. Ma arvan, et see on lihtsalt meie reaalsus. Mina ei väärtusta toitu liigselt.“