VAATA | Tallinna trendikaimad restoranid tunneb ära just selle väikse märgi järgi

Restoran Lee omanik Kristjan Peäske, kes aitas rohetähise väljatöötamisele ka ise kaasa, selgitab, et oma restoranitoidule keskkonnasõbralikkuse märgistuse saamine oli nendegi jaoks loogiline samm ja oluline väärtus nende laiemast missioonist. „Peaksime tänapäeval ühiskonnana elama kõiki ressursse arvestavalt. Ja neid ressursse ei ole lõpmatult. Minu jaoks on oluline, et need väärtused oleks meie restorani tegevustes kaasas,“ selgitas ta rohetähise olulisust enda jaoks. Lee pakub restoranide nädalal rohetähisega tamagoyaki’t ja Liivimaa veise antrekooti.

„Meie restorani üks suuremaid eesmärke on inspireerida läbi enda tegevuse ka muud maailma ja loomulikult ka teisi restorane tegema rohelisemaid ja rohkem läbi mõeldud valikuid.“ Tallinna Restoranide Nädalal saab Fotografiskas süüa kolmekäigulist õhtusööki, rohetähisega hinnatud roogadeks on Kompostisibul 3.0, Peipsi koha ja Viski & Suits.

„On hea meel tõdeda, et ka Tallinn Restaurant Week väärtustab sel aastal mahe- ja kohalikku tooret. Meil on samad väärtused ja seepärast oli otsus kiire ja lihtne [roheliste valikutega] osaleda,“ sõnas Peeter Pihel, Fotografiska peakokk.

18. Tallinna Restoranide Nädala raames said restoranid esimest korda esitada oma à la carte-menüüsse roa, mis vastab mõnele loodud kriteeriumile, ja märgistada see vastava rohetähisega.

Tallinna paljude restoranide tase ja kvaliteet on võrdne maailma trendikate metropolide (New York, London, Pariis) tasemega ning me võime selle üle uhked olla.

Eesmärk on pöörata järjest rohkem tähelepanu keskkonda säästvate otsuste olulisusele toidukultuuris. Tallinn jätkab ka rohelise pealinna aastal restoranide innustamist kriteeriumite kasutusele võtmisel ja loodab, et inimesed hakkavad üha rohkem väärtustama neile pakutavat keskkonnasõbralikku toitu.

Peäske usub, et keskkonda säästvate otsuste tegemine toidukultuuris pole lihtsalt üks trend, mis tuleb ja läheb, vaid päriselt mõttemaailma muutus. „Usun siiralt, et inimesed saavad aru, et samamoodi toimetades me enam edasi minna ei saa ja peame hakkama jätkusuutlikumalt elama. See arusaam on lapsekingades, aga praegu toimub n-ö kriitilise massi kasvatamine, mis kasvab ja kasvab ning varsti toimubki mõttemaailma muutus.“

Nii innustab Peäske ka üha uusi restorane keskkonnasõbralikke lahendusi kasutama ja loodab, et ka toidunautijad väärtustavad üha rohkem keskkonnasõbralikke restoraniroogasid.

„Mida rohkem on rohelisi valikuid, seda kindlam on, et ka tarbija oskab neid märgata ning hinnata. Just restoranidel on siinkohal oluline roll külaliste maitseharjumuste kujundamisel ning seeläbi omal moel maailma parandamisel,“ ütles Miina Saak, restorani ÜLO tegevjuht.

„Külastajatelt oleme saanud tagasisidet, et on tore, et on olemas koht, kus saavad ennast mõnusalt tunda nii taimetoitlased kui ka lihasööjad – kõigile on midagi ning kedagi ei vaadata tema valikute pärast teisiti.“

ÜLO pakub restoranide nädalal rohetähisega pärjatud okonomyaki’t – jaapanipärast kapsapannkooki.

Mis on keskkonnasõbralik toit?

Vastavalt Tallinna algatusel loodud keskkonnakriteeriumitele anti rohetähis restoranitoitudele, mis vastasid vähemalt ühele kriteeriumile: vegantoit, mahetoit, rohumaa- või metsloomaliha, jätkusuutlik kala. Oktoobris hindas ekspert hindamisele esitatud toitude vastavust kriteeriumitele ja jagas Tallinna restoranide toitudele välja esimesed rohetähised. Kriteeriumitega võib tutvuda SIIN.

Kriteeriumitest lähemalt – mis need sisuliselt tähendavad? Vegantoit ei sisalda ühtegi loomset koostisosa, s.o liha-, muna- ja piimatooteid ega ka muid loomseid saadusi, nagu želatiin ja mesi.