Retsept | Kuulus pärmiga kergitatud šokolaadibabka - pehme, parajalt magus, ja ei ole ka

Ida-Euroopa kuulus pärmiga kergitatud babka pärineb hoopis New Yorgist. See on sündinud juudi taustaga pagari kätetööna ja sai alguse ­challah-leiva taina ülejääkide kasutamisest. Algupäraselt küpsetati seda piklikult küpsetusplaadil ja vahele pandi täidiseks ainult kaneeli ja suhkrut. Venemaal, Poolas ja Ukrainas populaarne babka on aga vallutanud sotsiaalmeedia. Küpsetamine on nüüd kolinud vormidesse ja täidiseks saanud peamiselt šokolaadikreem.