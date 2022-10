Soodsad ja kodused retseptid | Kana poolkoivad seitsmel erineval moel

Toiduainete hinnad on teinud suure tõusu ja arvatavasti otsib nii mõnigi võimalusi, kuidas toiduga odavamalt läbi ajada. Kana poolkoivad on soodsad ja liha neil ümber täpselt parasjagu, rõhk olgu ikka pigem köögiviljadel - see on hea tervisele ja ka rahakotile! Rohkem kanaretsepte leiad Oma Maitse Retseptiveebist!