Populaarsest šokolaadibabkast Ungari pidusaiani - aeglased pärmitainasaiad igale maitsele!

Kellele ei maitseks pehmed ja magusad saiakesed? Nii lihtne, kui neid ka pagarikojast kotti on pista, on kodus valmistatud saiakestel juures täiesti teine, eriline ja pehmelt joovastav hõng. Toas ringlev kaneeliaroom ja rõõm rahulikust isemeisterdamisest on midagi, mida pagarikojast kaasa osta ei saa. Võtame sel korral suuna laia maailma ja uurime sealseid põnevaid saiatraditsioone.