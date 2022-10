Värske Oma Maitse on ilmunud! Oktoobrikuu ajakirjas säästame kokkamisel elektrit, mõjutame toiduga meeleolu ja serveerime koduseid hooajalisi roogi

Et süda püsiks soe, käisime külas MUBA juhil ja heliloojal Timo Steineril, kelle ideed hakkavad arenema seal, kus on inimesi ja liikumist. Aga ka pause. Elu lõbusama poole pealt jutustab restoranikriitik Heidi Vihma lugusid sellest, kuidas sarnaselt maailma suurlinnade kriitikutega on ka temal tulnud kanda parukat ja muid taolisi maskeeringuid ning vaja on läinud omajagu näitlejameisterlikkust, et toidu hindajana teda ära ei tuntaks.

Ärevatel aegadel on hea mõelda menüü läbi ka selle nurga alt, mis rahustab, mis ergutab. On hulk viise, kuidas toiduga saab meeleolu mõjutada. See meetod pole kiire, kuid turvaline ja inim­kehale omane.

Kes uusi maitseid otsivad, siis neile pakume uurida soolase ja vürtsika sojaubadest kääritatud misokastme kasutusvõimalusi. Kääritatud ehk fermenteeritud toidud on praegu ­tervisliku toitumise kuumim teema, nii et need toiduained lihtsalt hakkavad silma. Miso saad kasutada justkui soola asemel väga paljudes roogades.

Veel vaatasime kriitilise pilguga üle taimsete jookide koostisosad. Ja meie soe soovitus on – enne, kui maailma päästma hakkad, loe läbi taimse piima koostisosade nimekiri. See on mõnikord vägagi pikk ja mõni neist ainetest pole ka üldse mitte väherasvane, pigem vastupidi. Nii et tooteriiuli ees tasub tõesti veidike aega kulutada ja võimalikult lisaainevaba jook välja peilida.

Elektri säästmisele mõeldes valmis mitu ahjurooga aga hoopis pannil. Tõsi küll – panni peal läheb nüüd vaja kaant. Nii on valmimisaeg kiirem ja roog saab mõnusalt mahlane. Kui ahju ei taha sisse lülitada, siis panni peal saad valmis küpsetada ka keeksi­laadseid kooke.“