Kuivatatud viinamarjadest tummised ja kanged punaveinid voolavad enamasti Põhjamaadesse

Amarone ja Ripasso tummised ja kanged punaveinid on iseäranis populaarsed Põhjamaades ja Eestis, kus külmas kliimas vajame ekstra soojendamist ja poputamist. Isegi ühes maailma olulisemas veinientsüklopeedias on välja toodud, et suur osa Amarone veine eksporditakse just Rootsi ja selle lähedal asuvatesse riikidesse.