Vastupandamatu õuna-kohupiima purukook kookose ja martsipaniga

Kui kõik klassikalised variatsioonid kohupiimast ja õuntest on juba proovitud, siis katseta seda toidublogija Britt Paju loodud koogiretsepti, milles kohupiimale sekundeerivad mure kookos ja suussulav martsipan. Kook tuleb eriti mahlane ja kohev tänu sellele, et antud retseptis on kasutatud rikkalik kogus Alma traditsioonilist kohupiima. Parima tulemuse saamiseks kasuta Alma traditsioonilist koorest kohupiima.