Hõrk Tosca kook mahlaste ploomide ja kohupiimaga

Olgu selle nimega kuidas on, kindel on see, et Tosca kook on suurepärane valik nii õhtusöögi lõppakordiks kui ka pühapäevaseks kellaviieteeks. Britt Paju lisas nooblile klassikule õhulisuse andmiseks Alma traditsioonilise koorese kohupiima ning mahlasuse lisamiseks lillapõskseid ploome luksuslikus kardemoniembuses.