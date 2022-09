Ideaalse nädalavahetuse retsept: kohevad apelsinisõrnikud

Nüüd valmista ette sõrnikud: võta kahe lusika vahele väiksem pall ning veereta seda jahu sees. Kui pall on juba jahune, saad seda hõlpsamini käte vahel voolida. Vormi mitte väga paksud pallid, vajuta need veidi lapikuks ning pane jahusele alusele ootele. Kuna sõrnikute praadimisel tuleb olla kiire, siis on hea kui kõik ettevalmistused on tehtud. Vala pannile õli ning kuumus hoia pigem madal. Prae pannil nii kaua kuniks sõrnik on mõlemalt poolt kuldpruun. Serveeri värskete marjade, koduse moosi või hapukoorega!