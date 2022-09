Sügis koogivormis: õunamoosine kohupiimakook

Tavaliselt oleme harjunud õunakookides kasutama õunu, kuid selles Koogikontori loodud retseptis annab eriliselt pehme tekstuuriga tulemuse hoopis õunamoos. Varem keedetud moos päästab ka paljude jaoks tüütust õunte hakkimisest. Koogi tuumiku teiseks pooleks on Alma traditsiooniline vanilli kohupiim, mis on mõnusalt sõmer ja parajalt magus. Hapuka õunamoosiga loob see mõnusa harmoonia ning muudab koogi võrreldes tavapärase õunakoogiga pisut pidulikumaks ja külluslikumaks. Tubli kogus kaneeli ja röstitud mandlid aga toovad õunte maitse veelgi paremini välja ning tagavad, et küpsetamise ajal heljub toas see õige sügisene koogilõhn.