Pole paremat toorainet kui kohalikud juurviljad: neli kodust köögiviljarooga argiõhtuteks

Parimat maitset taga ajades on kõige tähtsam hea tooraine. Head juurikad tulevad meile kõige lähemalt. Nii porgandid, kaalikad kui ka peedid. Need pole kallimad kui Itaalia omad. Ja kui veidike ongi, siis tea, et seeläbi hoiad alles oma põllumeeste tööd ja meie kõigi paremat tervist.