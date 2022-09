Lihtne ja maitsev kohupiimakook mustikatega

Blogija Liisi Laanemäe kohupiimakoogi retsept sobib nii kogenud magusameistri kui ka harva küpsetava perenaise retseptivaramusse, et üllatada ootamatult saabunud külalisi või nautida mõnusat pühapäeva pere seltsis. Lihtsalt valmiv kohupiimakook on mõnus sümbioos Alma traditsioonilisest kohupiimast ja mustikatest, mis viivad tagasi suveradadele ja mustikametsa. Koogi muudab veelgi mahlasemaks salakomponent ehk maitsestamata jogurt. Kui mustikate aeg saab läbi, sobivad selle kerge ja mahedamaitselise koogi valmistamiseks suurepäraselt ka kultuurmustikad või külmutatud metsmustikad. Kook maitseb võrratult ka järgmisel päeval, kui maitsed veelgi tõmmata on saanud!