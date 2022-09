Kuninganna Elizabeth II armastas oma lemmikkokteili juua neli klaasi päevas. Milline oli tema lemmikkokteil?

Kui arvad, et pead kuninganna lemmikjoogi valmistamiseks kasutama mitmeid haruldasi ja kuninglikke koostisosi, siis ära muretse – selle valmistamine on tegelikult üsna lihtne ja koostisosad on kõigile kättesaadavad. Kuidas sai see kokteil kuninganna lemmikuks?